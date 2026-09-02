Informations pratiques

Benqué-Molère

Trail des Baronnies – Octobre Rose

Départ à la salle des fêtes BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Marche solidaire : 10 km – 280 m D+ – 5 €

Trail découverte : 10 km – 300 m D+ – 10 €

Trail challenge : 20 km – 700 m D+ – 20 €

Box de pâtes bolognaise offerte.

Programme :

8h00 : accueil et café – salle des fêtes de Benqué-Molère

9h00 : départ Trail Challenge 20 km

9h30 : départ Marche solidaire 10 km

10h00 : départ Trail Découverte 10 km

12h30 : repas sur inscription – 12 € : œuf mimosa, filet mignon de porc, pommes de terre, pêche Melba

Box pâtes bolognaise : 5 €

Sur place : stand de prévention et animations par la CPTS.

Événement non chronométré et sans classement.

Inscriptions via HelloAsso.

Renseignements et inscriptions :

Mathéo Aguerre : 07 88 95 64 13

Oriane Frimaudeau : 07 71 25 01 57

Tanguy Ouvrard : 06 15 55 51 28

Plus d’informations et parcours sur la page Comité des fêtes Benqué-Molère. .

Départ à la salle des fêtes BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 02 78 85

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English :

Charity Walk: 10 km ? 280 m elevation gain ? 5 ?

Introductory Trail Run: 10 km ? 300 m elevation gain ? 10 ?

Challenge Trail Run: 20 km ? 700 m elevation gain ? 20 ?

Free box of pasta Bolognese.

Schedule:

8:00 a.m.: Welcome and coffee at the Benquét-Molère community hall

9:00 a.m.: Start of the 20-km Trail Challenge

9:30 a.m.: Start of the 10 km Solidarity Walk

10:00 a.m.: Start of the 10 km Discovery Trail

12:30 p.m.: Lunch (registration required) – 12 €: deviled eggs, pork tenderloin, potatoes, Peach Melba

Bolognese pasta box: 5 €

On-site: prevention booth and activities organized by the CPTS.

This is a non-timed event with no rankings.

L’événement Trail des Baronnies – Octobre Rose Benqué-Molère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65