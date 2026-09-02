Trail des Baronnies – Octobre Rose Départ à la salle des fêtes Benqué-Molère
dimanche 11 octobre 2026 · Départ à la salle des fêtes · Benqué-Molère
Informations pratiques
Benqué-Molère
Trail des Baronnies – Octobre Rose
Départ à la salle des fêtes BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Marche solidaire : 10 km – 280 m D+ – 5 €
Trail découverte : 10 km – 300 m D+ – 10 €
Trail challenge : 20 km – 700 m D+ – 20 €
Box de pâtes bolognaise offerte.
Programme :
8h00 : accueil et café – salle des fêtes de Benqué-Molère
9h00 : départ Trail Challenge 20 km
9h30 : départ Marche solidaire 10 km
10h00 : départ Trail Découverte 10 km
12h30 : repas sur inscription – 12 € : œuf mimosa, filet mignon de porc, pommes de terre, pêche Melba
Box pâtes bolognaise : 5 €
Sur place : stand de prévention et animations par la CPTS.
Événement non chronométré et sans classement.
Inscriptions via HelloAsso.
Renseignements et inscriptions :
Mathéo Aguerre : 07 88 95 64 13
Oriane Frimaudeau : 07 71 25 01 57
Tanguy Ouvrard : 06 15 55 51 28
Plus d’informations et parcours sur la page Comité des fêtes Benqué-Molère. .
Départ à la salle des fêtes BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 02 78 85
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English :
Charity Walk: 10 km ? 280 m elevation gain ? 5 ?
Introductory Trail Run: 10 km ? 300 m elevation gain ? 10 ?
Challenge Trail Run: 20 km ? 700 m elevation gain ? 20 ?
Free box of pasta Bolognese.
Schedule:
8:00 a.m.: Welcome and coffee at the Benquét-Molère community hall
9:00 a.m.: Start of the 20-km Trail Challenge
9:30 a.m.: Start of the 10 km Solidarity Walk
10:00 a.m.: Start of the 10 km Discovery Trail
12:30 p.m.: Lunch (registration required) – 12 €: deviled eggs, pork tenderloin, potatoes, Peach Melba
Bolognese pasta box: 5 €
On-site: prevention booth and activities organized by the CPTS.
This is a non-timed event with no rankings.
L’événement Trail des Baronnies – Octobre Rose Benqué-Molère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65