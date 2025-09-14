Trail des Beaux-Monts Compiègne

Trail des Beaux-Monts Compiègne dimanche 14 septembre 2025.

Trail des Beaux-Monts

14 Rue Albert Robida Compiègne Oise

Tarif : 5 – 5 – 30

Début : 2025-09-14 07:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Course de 5 à 42km.

Les parcours de 42 et 27km sont labellisés pour l’UTMB.

Inscription sur Adeorun. 5 .

14 Rue Albert Robida Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 73 98 86 23

