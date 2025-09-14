Trail des Beaux-Monts Compiègne
Trail des Beaux-Monts Compiègne dimanche 14 septembre 2025.
Trail des Beaux-Monts
14 Rue Albert Robida Compiègne Oise
Course de 5 à 42km.
Les parcours de 42 et 27km sont labellisés pour l’UTMB.
Inscription sur Adeorun. 5 .
14 Rue Albert Robida Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
