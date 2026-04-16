Trail des Borderies Salle des Fêtes Saint-Laurent-de-Cognac

Saint-Laurent-de-Cognac

Trail des Borderies

Salle des Fêtes 65 rue des Borderies Saint-Laurent-de-Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Deuxième édition du trail des Borderies. Pas moins de 7 parcours 11km, 18km, 26km, randonnée de 12km, une marche de 5km, un trail ado de 5km et un relais enfant-adulte.

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Salle des Fêtes 65 rue des Borderies Saint-Laurent-de-Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine contact.traildesborderies@gmail.com

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English :

Second edition of the Borderies trail. No fewer than 7 courses: 11km, 18km, 26km, a 12km hike, a 5km walk, a 5km teen trail and a child-adult relay.

L’événement Trail des Borderies Saint-Laurent-de-Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac