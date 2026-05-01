Trail des Brûlées 2026 Girancourt

Girancourt

Trail des Brûlées 2026

place de la mairie Girancourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 13:30:00

fin : 2026-05-27 22:00:00

Date(s) :

2026-05-27

A partir de 13h30 accueil, inscriptions, retraits des dossards à la salle polyvalente de Girancourt. Courses KIDS aux parcours des Brulées

15h course kids n°1 750 m est ouverte aux enfants nés entre 2017 et 2020 Eveil athlétique (coquilles, mini-poussins 6-7-8-9 ans) = une boucle des Brûlées

15h20 course kids n°2 1,5 km est ouverte aux enfants nés entre 2013 et 2014 (benjamins 12-13 ans et poussins 10-11 ans) = deux boucles des Brûlées

15h20 course kids n°3 2.250 km est ouverte aux enfants nés entre 2011 et 2012 (minimes 14-15 ans) = trois boucles des Brulées

16h15 Podium Courses Kids, récompenses à tous les participants à l’issue des courses.

17h accueil dossards Trails 13 et 20km à la salle polyvalente de Girancourt.

18h L’Ensorceleuse 20 km (362m D+) est ouverte pour les personnes nées en 2008 et avant (soit 18 ans dans l’année) et sera réalisée uniquement en individuel.

18h30 L’Enchanteresse 13 km (149m D+) est ouverte pour les personnes nées en 2010 et avant (soit 16 ans dans l’année) et sera réalisée uniquement en individuel.

A partir de 19h30 repas sous le chapiteau de la Foire à la Frite, Animation musicale…Feux d’Artifice Et le dimanche 28 juin 2026, animation à partir de 9h avec la 45ème Foire à la frite… Marche Populaire des Brulées 7 ou 13km, Animation Guinguette, Marché et Artisanat sans oublier la fête foraine et la restauration sur place…Tout public

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place de la mairie Girancourt 88390 Vosges Grand Est +33 6 86 99 04 30

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English :

From 1:30 pm, welcome, registration and number collection at the Girancourt multi-purpose hall. KIDS races on the Les Brulées course

15h kids race n°1: 750 m is open to children born between 2017 and 2020 Evelétique (coquilles, mini-poussins 6-7-8-9 years) = one loop of Les Brûlées

15h20 kids race n°2: 1.5 km is open to children born between 2013 and 2014 (benjamins 12-13 years and poussins 10-11 years) = two loops des Brûlées

15h20 kids race n°3: 2.250 km is open to children born between 2011 and 2012 (minimes 14-15 years) = three loops of Les Brûlées

4:15 pm Podium Kids races, awards to all participants at the end of the races.

5pm Reception of race numbers for Trails 13 and 20km at the Girancourt multi-purpose hall.

6pm L’Ensorceleuse 20km (362m D+) is open to people born in 2008 or earlier (i.e. 18 years old in that year) and will be run by individuals only.

18h30 L’Enchanteresse 13 km (149m D+) is open to people born in 2010 and earlier (i.e. 16 years old in the year) and will be run by individuals only.

From 7.30pm, dinner under the Foire à la Frite marquee, musical entertainment?fireworks And on Sunday June 28, 2026, entertainment from 9am with the 45th Foire à la frite? Marche Populaire des Brulées 7 or 13km, Guinguette entertainment, market and crafts, not forgetting the funfair and on-site catering?

L’événement Trail des Brûlées 2026 Girancourt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION