TRAIL DES CALADES Saint-Jean-de-Cuculles samedi 11 octobre 2025.

Saint-Jean-de-Cuculles Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Organisée par l’association Les Calades du Pic, cette manifestation sportive promeut le respect de l’environnement, la préservation du patrimoine et contribue au rayonnement du village. Les courses font partie du Challenge Pic Saint-Loup 2025/2026. Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire !

Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie

English :

Organized by the association Les Calades du Pic, this sporting event promotes respect for the environment, heritage preservation and contributes to the village?s reputation. The races are part of the Pic Saint-Loup 2025/2026 Challenge. All you have to do is register!

German :

Diese von der Vereinigung Les Calades du Pic organisierte Sportveranstaltung fördert den Respekt vor der Umwelt, die Erhaltung des Kulturerbes und trägt zur Ausstrahlung des Dorfes bei. Die Läufe sind Teil des Challenge Pic Saint-Loup 2025/2026. Jetzt müssen Sie sich nur noch anmelden!

Italiano :

Organizzato dall’associazione Les Calades du Pic, questo evento sportivo promuove il rispetto dell’ambiente e la conservazione del patrimonio del villaggio, oltre a contribuire alla sua visibilità. Le gare fanno parte della Sfida Pic Saint-Loup 2025/2026. Non resta che iscriversi!

Espanol :

Organizado por la asociación Les Calades du Pic, este acontecimiento deportivo promueve el respeto por el medio ambiente y la conservación del patrimonio del pueblo, y contribuye a dar a conocer el pueblo. Las carreras forman parte del Desafío Pic Saint-Loup 2025/2026. Sólo tiene que inscribirse

