Trail des Callunes Ban-de-Sapt

Le Trail des Callunes 2026 vous attend pour une nouvelle édition pleine d’énergie et de bonne humeur.

Au programme

La Ouf un parcours de 7 km dédié aux jeunes coureurs désireux de s’initier au trail nocturne.

Ambiance garantie avec le déguisement obligatoire, pour une course aussi ludique que sportive.

La Callunette l’épreuve emblématique de la manifestation.

13 km de plaisir et de défi au cœur des paysages emblématiques de notre région.

La Fort’ich pour les traileurs confirmés en quête de sensations fortes.

26 km d’effort, de montées exigeantes et de panoramas à couper le souffle.

Les participants et accompagnants pourront également profiter des animations qui font le succès de l’événement

la traditionnelle soupe maison,

une ambiance musicale et conviviale,

et la randonnée de l’après-midi, suivie d’un goûter à l’arrivée.

Début des inscriptions le 1 décembre sur lesportif.com

0 .

traildescallunes@canalblog.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trail des Callunes 2026 awaits you for a new edition full of energy and good humour.

On the program:

La Ouf? a 7 km course dedicated to young runners wishing to try their hand at night-time trail running.

Disguises are compulsory, and the atmosphere is guaranteed for a race that’s as much fun as it is sporty.

La Callunette? the emblematic event of the event.

13 km of fun and challenge in the heart of our region?s emblematic landscapes.

La Fort?ich? for experienced runners looking for a thrill.

26 km of effort, demanding climbs and breathtaking panoramas.

Participants and companions will also be able to enjoy the event?s signature entertainment:

traditional homemade soup,

a friendly, musical atmosphere,

and the afternoon hike, followed by a snack at the finish.

Registration opens December 1 on lesportif.com

