Trail des Cerises Caserne des Pompiers Fougerolles-Saint-Valbert
Trail des Cerises Caserne des Pompiers Fougerolles-Saint-Valbert dimanche 12 avril 2026.
Trail des Cerises
Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Pour la 8ème édition, le trail des Cerises fait son retour au printemps !
Départ et arrivée à l’Ecomusée du Pays de la Cerise.
Organisé par les Sapeurs-pompiers de Fougerolles. .
Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 40 12 60 trailfougerolles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail des Cerises
L’événement Trail des Cerises Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-02-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)