Trail des Cerises Caserne des Pompiers Fougerolles-Saint-Valbert

Trail des Cerises

Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

2026-04-12

Pour la 8ème édition, le trail des Cerises fait son retour au printemps !

Départ et arrivée à l’Ecomusée du Pays de la Cerise.

Organisé par les Sapeurs-pompiers de Fougerolles. .

Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 40 12 60 trailfougerolles@gmail.com

