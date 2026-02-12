Trail des Châtaigniers Beynat
Trail des Châtaigniers Beynat dimanche 8 mars 2026.
Tarif : 15.2 – 15.2 – 32.7 EUR
Le trail des Châtaigniers, millésime 2025… avec des circuits inédits, et plus roulants ! Parcours Trail Trail 15Km avec 390m D+ Départ 10h00 Trail 25 Km avec 500m D+ Départ 9h00 Trail 40 Km avec 1046m D+ Départ 08h00 Parcours VTT 25 et 40 Km Départ 08h45 Inscriptions sur place Parcours Randonnées Pédestres 8 et 15km Départ libre jusqu’à 10h30 .
Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 51 83 40
