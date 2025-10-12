Trail des châteaux Montreuil-Bellay

Trail des châteaux Montreuil-Bellay dimanche 12 octobre 2025.

Trail des châteaux

Rue du Gymnase Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Le Trail des Châteaux est de retour. Il comportera deux nouveaux parcours 10 et 18 km et quatre courses enfants.

Un parcours 80 % urbain cette année avec un passage dans les trois châteaux montreuillais le château de Montreuil-Bellay, le château de la Salle et le château de la Durandière. Les coureurs passeront également à l’école des Remparts et au collège Calypso.

Le circuit sera varié et vallonné, entre paysages urbains et ruraux, avec des parcours mêlant plats, montées, descentes, escaliers…

Chaque athlète recevra un lot (t-shirt à manche longue), et 1 € par coureur sera reversé à l’association les Re-Belles Roses.

Départ à 8 h 30 pour le 18 km à 9 h 30 pour le 10 km. Les départ et arrivée se feront au stade Gaston-Amy

Tarifs 10 € le 10 km ; 15 € le 18 km ; toute course enfant 1 €.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 octobre 2025 Horaires de départ à partir de 8h30. .

Rue du Gymnase Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

The Trail des Châteaux is back. It will feature two new courses: 10 and 18 km and four children’s races.

German :

Der Trail des Châteaux ist wieder da. Er wird zwei neue Strecken umfassen: 10 und 18 km sowie vier Kinderläufe.

Italiano :

Torna il Trail des Châteaux. Presenterà due nuovi percorsi: 10 e 18 km e quattro gare per bambini.

Espanol :

Vuelve el Trail des Châteaux. Contará con dos nuevos recorridos: 10 y 18 km y cuatro carreras infantiles.

