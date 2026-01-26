TRAIL DES CHOUANS Rue du Prieuré Olivet

TRAIL DES CHOUANS

Rue du Prieuré Parc du prieuré Olivet Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2026-03-29 09:45:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

Nous avons placé cette 15ème édition du Trail des Chouans sur le thème de la Gourmandise !

Nous avons placé cette 15ème édition du Trail des Chouans sur le thème de la Gourmandise !

Nous avons placé cette 15 ème sur le thème de la Gourmandise déclinée sur 3 formats différents:

– un Trail de 12km avec un circuit nature très agréable entre Olivet et l’abbaye de Clairmont: départ 9h15

www.klikego.com/inscription/trail-des-chouans-2026/running-course-a-pied-marche-nordique/1497834080291-8?tab=-3

– une randonnée de 8km empruntant une partie du circuit des Traileurs: départ 9h30

Lien pour s’inscrire à la rando gourmande: https://www.helloasso.com/associations/eso/evenements/randonnee-gourmande

– une balade commentée de 4km animée par un guide: départ 09h45.

Des producteurs locaux seront présents sur le circuit pour vous faire déguster des produits du terroir. Tous les produits seront également proposés à la vente sur l’aire de départ et d’arrivée dans le parc du Prieuré à Olivet.

Alors venez nombreux pour partager avec nos bénévoles ces éléments qui font le succès du Trail des Chouans depuis 15 ans: simplicité, convivialité et découverte de notre beau terroir mayennais.

A votre arrivée, nous vous offrirons une galette saucisse pour vous remettre de vos efforts ! .

Rue du Prieuré Parc du prieuré Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 03 70 33 traildeschouans@gmail.com

English :

The theme of this 15th edition of the Trail des Chouans is Gourmandise!

Come one, come all to share with our volunteers the elements that have made the Trail des Chouans such a success for 15 years: simplicity, conviviality and the discovery of our beautiful Mayenne region.

