Trail des Chouettes Stade Robert Dicharry Labenne

Trail des Chouettes

Stade Robert Dicharry 196 rue du stade Labenne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le Trail des chouettes organisé par le LOSC JOGGING aura lieu le samedi 8 novembre

1€ sera reversé sur chaque inscription au profit de l’association Léa Espoir Amitié.

Le Trail des chouettes organisé par le LOSC JOGGING aura lieu le samedi 8 novembre

Au programme

Marche de 10km (13h30) ou 14 km (14h)

Course des enfants de 1.5 km départ 16h

Trail de 14 km départ 17h45 (COMPLET)

À l’arrivée

– Buffet gourmand offert à l’arrivée

Cadeaux pour les coureurs

– Buvette et ambiance conviviale autour d’un verre

– DJ & musique pour prolonger la soirée

1€ sera reversé sur chaque inscription au profit de l’association Léa Espoir Amitié.

Inscription sur www.pb-organisation.com pour le trail

Inscription et paiement sur place pour la marche .

Stade Robert Dicharry 196 rue du stade Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 87 54 97 loscjogginglabenne@gmail.com

English : Trail des Chouettes

The Trail des chouettes organized by LOSC JOGGING will take place on Saturday November 8

1? will be donated to the Léa Espoir Amitié association.

German : Trail des Chouettes

Der von LOSC JOGGING organisierte Trail des chouettes findet am Samstag, den 8. November statt

von jeder Anmeldung wird 1? an den Verein Léa Espoir Amitié gespendet.

Italiano :

Il Trail des chouettes organizzato da LOSC JOGGING si svolgerà sabato 8 novembre

1? sarà devoluto per ogni iscrizione all’associazione Léa Espoir Amitié.

Espanol : Trail des Chouettes

El Trail des chouettes organizado por LOSC JOGGING tendrá lugar el sábado 8 de noviembre

se donará 1€ de cada inscripción a la asociación benéfica Léa Espoir Amitié.

L’événement Trail des Chouettes Labenne a été mis à jour le 2025-10-29 par OTI LAS