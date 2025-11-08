Trail des Chouettes Stade Robert Dicharry Labenne
Trail des Chouettes Stade Robert Dicharry Labenne samedi 8 novembre 2025.
Trail des Chouettes
Stade Robert Dicharry 196 rue du stade Labenne Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Le Trail des chouettes organisé par le LOSC JOGGING aura lieu le samedi 8 novembre
1€ sera reversé sur chaque inscription au profit de l’association Léa Espoir Amitié.
Le Trail des chouettes organisé par le LOSC JOGGING aura lieu le samedi 8 novembre
Au programme
Marche de 10km (13h30) ou 14 km (14h)
Course des enfants de 1.5 km départ 16h
Trail de 14 km départ 17h45 (COMPLET)
À l’arrivée
– Buffet gourmand offert à l’arrivée
Cadeaux pour les coureurs
– Buvette et ambiance conviviale autour d’un verre
– DJ & musique pour prolonger la soirée
1€ sera reversé sur chaque inscription au profit de l’association Léa Espoir Amitié.
Inscription sur www.pb-organisation.com pour le trail
Inscription et paiement sur place pour la marche .
Stade Robert Dicharry 196 rue du stade Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 87 54 97 loscjogginglabenne@gmail.com
English : Trail des Chouettes
The Trail des chouettes organized by LOSC JOGGING will take place on Saturday November 8
1? will be donated to the Léa Espoir Amitié association.
German : Trail des Chouettes
Der von LOSC JOGGING organisierte Trail des chouettes findet am Samstag, den 8. November statt
von jeder Anmeldung wird 1? an den Verein Léa Espoir Amitié gespendet.
Italiano :
Il Trail des chouettes organizzato da LOSC JOGGING si svolgerà sabato 8 novembre
1? sarà devoluto per ogni iscrizione all’associazione Léa Espoir Amitié.
Espanol : Trail des Chouettes
El Trail des chouettes organizado por LOSC JOGGING tendrá lugar el sábado 8 de noviembre
se donará 1€ de cada inscripción a la asociación benéfica Léa Espoir Amitié.
L’événement Trail des Chouettes Labenne a été mis à jour le 2025-10-29 par OTI LAS