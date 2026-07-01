AGENDA · Colombiès
Trail des colombes Colombiès
dimanche 26 juillet 2026 · Colombiès
Informations pratiques
Colombiès
Trail des colombes
Colombiès Aveyron
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Trails nature, 3 distances. Des courses pour les enfants et des randonnées.
3 distances
24km -900m D+
14km 480m D+
7km 120m D+
Randonnées 14km et 5km
Courses enfants 1 ou 2km selon âge .
Colombiès 12240 Aveyron Occitanie
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English :
Nature trails, 3 distances. Races for kids and hikes.
L’événement Trail des colombes Colombiès a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)