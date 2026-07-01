Informations pratiques

Colombiès

Trail des colombes

Colombiès Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Trails nature, 3 distances. Des courses pour les enfants et des randonnées.

3 distances

24km -900m D+

14km 480m D+

7km 120m D+

Randonnées 14km et 5km

Courses enfants 1 ou 2km selon âge .

Colombiès 12240 Aveyron Occitanie

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English :

Nature trails, 3 distances. Races for kids and hikes.

L’événement Trail des colombes Colombiès a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)