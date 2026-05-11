Les Pontets

Trail des Combes Derniers

Les Pontets Les Pontets Doubs

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Chaque année, l’US Turchet organise son événement estival incontournable le Trail des Combes Derniers. Participez à cette 2ème édition !

Plusieurs parcours sont proposés pour tous les niveaux, dans un cadre naturel exceptionnel.

Venez relever le défi dans une ambiance conviviale et sportive !

Venez profiter d’un parcours nature au cœur de la moyenne montagne, dans une ambiance conviviale et sportive !

Sport, Nature et Partage ! .

Les Pontets Les Pontets 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Trail des Combes Derniers

L’événement Trail des Combes Derniers Les Pontets a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS