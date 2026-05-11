Trail des Combes Derniers Les Pontets
Trail des Combes Derniers Les Pontets dimanche 14 juin 2026.
Les Pontets
Trail des Combes Derniers
Les Pontets Les Pontets Doubs
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Chaque année, l’US Turchet organise son événement estival incontournable le Trail des Combes Derniers. Participez à cette 2ème édition !
Plusieurs parcours sont proposés pour tous les niveaux, dans un cadre naturel exceptionnel.
Venez relever le défi dans une ambiance conviviale et sportive !
Venez profiter d’un parcours nature au cœur de la moyenne montagne, dans une ambiance conviviale et sportive !
Sport, Nature et Partage ! .
Les Pontets Les Pontets 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Trail des Combes Derniers
L’événement Trail des Combes Derniers Les Pontets a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS