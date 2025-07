Trail des copains d’abord École Georges Brassens Clérieux

Trail des copains d’abord École Georges Brassens Clérieux dimanche 7 septembre 2025.

Trail des copains d’abord

École Georges Brassens 2 Place Georges Brassens Clérieux Drôme

Début : 2025-09-07 07:30:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Venez nombreux pour participer au Trail des copains d’abord organisé par le Sou des écoles de Clérieux !

École Georges Brassens 2 Place Georges Brassens Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 40 25 75 sou.georges.brassens26@gmail.com

English :

Come one, come all to take part in the Trail des copains d’abord organized by the Sou des écoles de Clérieux!

German :

Kommen Sie zahlreich, um am Trail des copains d’abord teilzunehmen, der von der Sou des écoles de Clérieux organisiert wird!

Italiano :

Venite tutti a partecipare al Trail des copains d’abord organizzato dalla Sou des écoles de Clérieux!

Espanol :

¡Venid todos a participar en el Trail des copains d’abord organizado por la Sou des écoles de Clérieux!

