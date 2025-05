Trail des coteaux de la Seugne – Sainte-Colombe, 14 juin 2025 07:00, Sainte-Colombe.

Charente-Maritime

Trail des coteaux de la Seugne Salle des associations Sainte-Colombe Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Trail des côteaux de la Seugne composé de 95% de chemins de terre et sentiers .

3 parcours exigeants de 5, 12 et 25 km sont proposés dans les décors des côteaux de la Seugne et de la campagne boisée et vallonnée de notre région.

Marche 10km.

.

Salle des associations

Sainte-Colombe 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 66 45 90 nathalie.robin504@orange.fr

English :

Trail des côteaux de la Seugne is 95% dirt roads and trails.

3 demanding courses of 5, 12 and 25 km are proposed in the scenery of the côteaux de la Seugne and the wooded and undulating countryside of our region.

10km walk.

German :

Der Trail des Côteaux de la Seugne besteht zu 95 % aus Feldwegen und Pfaden.

drei anspruchsvolle Strecken von 5, 12 und 25 km werden in der Umgebung der Seugne-Küsten und der bewaldeten und hügeligen Landschaft unserer Region angeboten.

Wanderung 10 km.

Italiano :

Il Trail des côteaux de la Seugne è composto al 95% da strade e sentieri sterrati.

ci sono 3 percorsi impegnativi di 5, 12 e 25 km, sullo sfondo delle colline della Seugne e della campagna boscosa e ondulata della nostra regione.

Percorso di 10 km.

Espanol :

El Trail des côteaux de la Seugne está compuesto en un 95% por caminos y senderos de tierra.

hay 3 recorridos exigentes de 5, 12 y 25 km, con el telón de fondo de las colinas de Seugne y el paisaje boscoso y ondulado de nuestra región.

Recorrido de 10 km.

L’événement Trail des coteaux de la Seugne Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge