Trail des côtes de Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

La 8ème édition de notre traditionnel trail des côtes de Meuse se déroulera le 01/03 prochain.

Les inscriptions sont ouvertes sur protiming (lien ci-dessous)

Nous vous réservons

– Deux beaux parcours (10 ou 20 km) dans nos belles côtes de Meuse.

– Une pasta party à la suite

– Une structure gonflable pour les enfants

– Et un beau soleil ! ¿

Nous vous attendons nombreux !Tout public

.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est

English :

The 8th edition of our traditional trail des côtes de Meuse will take place on 01/03.

Registration is now open on protiming (link below)

We’ve got something in store for you

– Two beautiful courses (10 or 20 km) in our beautiful côtes de Meuse.

– A pasta party afterwards

– An inflatable structure for the kids

– And plenty of sunshine! ¿

We look forward to seeing you there!

