Trail des côtes de Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Trail des côtes de Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel dimanche 1 mars 2026.
Trail des côtes de Meuse
Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
La 8ème édition de notre traditionnel trail des côtes de Meuse se déroulera le 01/03 prochain.
Les inscriptions sont ouvertes sur protiming (lien ci-dessous)
Nous vous réservons
– Deux beaux parcours (10 ou 20 km) dans nos belles côtes de Meuse.
– Une pasta party à la suite
– Une structure gonflable pour les enfants
– Et un beau soleil ! ¿
Nous vous attendons nombreux !Tout public
.
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 8th edition of our traditional trail des côtes de Meuse will take place on 01/03.
Registration is now open on protiming (link below)
We’ve got something in store for you
– Two beautiful courses (10 or 20 km) in our beautiful côtes de Meuse.
– A pasta party afterwards
– An inflatable structure for the kids
– And plenty of sunshine! ¿
We look forward to seeing you there!
L’événement Trail des côtes de Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-01-08 par OT COEUR DE LORRAINE