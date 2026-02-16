TRAIL DES COTES MATRAS Noyant-d’Allier
TRAIL DES COTES MATRAS Noyant-d’Allier samedi 11 avril 2026.
Place de la Mairie Noyant-d’Allier Allier
Tarif : – –
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Trails 30km, 16km et 7km
Marches 16km, 7 km
Balade commentée
Place de la Mairie Noyant-d’Allier 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes traildescotesmatras@gmail.com
English :
Trails: 30km, 16km and 7km
Walks: 16km, 7km
Guided walks
