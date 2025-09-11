Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse Bar-le-Duc
Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse Bar-le-Duc dimanche 26 avril 2026.
Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse
Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Trail des Ducs et marche populaire de La Duchesse.
Informations à venir…Tout public
.
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 81 48 97 81 amb55@outlook.fr
English :
Trail des Ducs and marche populaire de La Duchesse.
More information to come…
German :
Trail des Ducs und Volksmarsch von La Duchesse.
Informationen folgen…
Italiano :
Trail des Ducs e la famosa passeggiata La Duchesse.
Ulteriori informazioni in arrivo…
Espanol :
Trail des Ducs y el popular paseo de La Duchesse.
Más información próximamente…
L’événement Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-11 par OT SUD MEUSE