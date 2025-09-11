Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse Bar-le-Duc

Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse Bar-le-Duc dimanche 26 avril 2026.

Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Trail des Ducs et marche populaire de La Duchesse.

Informations à venir…Tout public

.

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 81 48 97 81 amb55@outlook.fr

English :

Trail des Ducs and marche populaire de La Duchesse.

More information to come…

German :

Trail des Ducs und Volksmarsch von La Duchesse.

Informationen folgen…

Italiano :

Trail des Ducs e la famosa passeggiata La Duchesse.

Ulteriori informazioni in arrivo…

Espanol :

Trail des Ducs y el popular paseo de La Duchesse.

Más información próximamente…

L’événement Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-11 par OT SUD MEUSE