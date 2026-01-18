Trail des écoles Le bourg Saint-Félix-de-Villadeix
Trail des écoles Le bourg Saint-Félix-de-Villadeix dimanche 8 mars 2026.
Le bourg Ecole Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Courses et randonnée au programme de ce trail.
Trois randonnées la Motte (5 km), La Palue (8 km) et la Peyrouse 15km. La nouveauté cette année canicross.
Zéro chronométrage, zéro classement, 100% plaisir ! .
Le bourg Ecole Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 39 62 65 useplecepe@laposte.net
