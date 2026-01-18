Trail des écoles Le bourg Saint-Félix-de-Villadeix

Trail des écoles

Le bourg Ecole Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Courses et randonnée au programme de ce trail.

Trois randonnées la Motte (5 km), La Palue (8 km) et la Peyrouse 15km. La nouveauté cette année canicross.

Zéro chronométrage, zéro classement, 100% plaisir ! .

Le bourg Ecole Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 39 62 65 useplecepe@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des écoles

L’événement Trail des écoles Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-01-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides