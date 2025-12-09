Trail des écoliers CAPVERN Capvern

Trail des écoliers

CAPVERN A la salle des fêtes Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Trail des Écoliers par l’association des Amis de l’école.

Les fonds récoltés permettront de financer des projets scolaires pour les enfants du groupement d’écoles Capvern, Mauvezin et Lutilhous.

Trois parcours vous sont proposés

– 25 km avec 950 m de D+

– 13 km avec 450 m de D+

– une marche de 6 km

Inscriptions via Pyrénées Chrono ou traildesecolierscapvern@gmail.com

CAPVERN A la salle des fêtes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie traildesecolierscapvern@gmail.com

English :

Trail des Écoliers by the Amis de l?école association.

The funds raised will be used to finance school projects for children from the Capvern, Mauvezin and Lutilhous group of schools.

Three routes are available:

? 25 km with 950 m D+ climb

? 13 km with 450 m D+ climb

? 6 km walk

Registration via Pyrénées Chrono or traildesecolierscapvern@gmail.com

