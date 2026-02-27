Trail des étangs Château d’Aon Hontanx

Trail des étangs

Trail des étangs

Château d'Aon 171 Route des Châteaux Hontanx Landes

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Hontanx vous accueille le Dimanche 10 Mai pour le trail des étangs au départ du Château d’Aon pour courir ou marcher.

Ce trail sera l’occasion de découvrir le magnifique étang de Hontanx, classé en Espace Naturel Sensible, qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux.

Pour que personne ne soit lésé, chacun pourra choisir son parcours selon son niveau courses de 10 km & 19 km ou bien marches de 5 km & 10 km.

Inscription en ligne pour les courses jusqu’au 9 Mai à 12h.

Pour vous remettre de vos efforts, la restauration est prévue à l’arrivée. .

Château d’Aon 171 Route des Châteaux Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 84 05 79 sportetloisirs.sghx@gmail.com

English : Trail des étangs

Hontanx welcomes you on Sunday May 12 for the trail des étangs: 5, 10 and 20 km circuits, starting from the Château d’Aon, for running or walking.

