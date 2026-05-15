Trail des faluns Doué-en-Anjou
dimanche 11 avril 2027 · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Trail des faluns
Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11
fin : 2027-04-11
Date(s) :
2027-04-11
L’Urban Trail des Faluns vous donne rendez-vous pour sa première édition ! Deux épreuves sont prévues : 10 et 23 km.
Des rues, des chemins, du patrimoine, du dénivelé… et surtout une belle dose de sport et de convivialité !
Les inscriptions et les informations pratiques arrivent bientôt.
PRECISIONS HORAIRES :
Dimanche 11 avril 2027. .
Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire urbantraildesfaluns@gmail.com
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English :
The Faluns Urban Trail invites you to its first edition! Two races are scheduled: 10 and 23 km.
L’événement Trail des faluns Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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