Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Trail des faluns

Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

L’Urban Trail des Faluns vous donne rendez-vous pour sa première édition ! Deux épreuves sont prévues : 10 et 23 km.

Des rues, des chemins, du patrimoine, du dénivelé… et surtout une belle dose de sport et de convivialité !

Les inscriptions et les informations pratiques arrivent bientôt.

PRECISIONS HORAIRES :

Dimanche 11 avril 2027. .

Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire urbantraildesfaluns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Faluns Urban Trail invites you to its first edition! Two races are scheduled: 10 and 23 km.

L’événement Trail des faluns Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME