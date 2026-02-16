Trail des forges Stade municipal Ychoux

Trail des forges Stade municipal Ychoux samedi 15 août 2026.

Stade municipal Rue du Vieux Bourg Ychoux Landes

Tarif : 0 – 0 – 16 EUR

Un trail de 15 km, un trail de 8 km, un circuit marche de 9 km

Trail 15 km 16 €
Trail 8 km 11 €
Marche 9 km 10 €
Cross des pitchouns 0 €   .

Stade municipal Rue du Vieux Bourg Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 81 62 88  parentis.sport.athle@outlook.com

