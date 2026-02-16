Trail des forges Stade municipal Ychoux
Trail des forges Stade municipal Ychoux samedi 15 août 2026.
Trail des forges
Stade municipal Rue du Vieux Bourg Ychoux Landes
Tarif : 0 – 0 – 16 EUR
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Un trail de 15 km, un trail de 8 km, un circuit marche de 9 km
Trail 15 km 16 €
Trail 8 km 11 €
Marche 9 km 10 €
Cross des pitchouns 0 € .
Stade municipal Rue du Vieux Bourg Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 81 62 88 parentis.sport.athle@outlook.com
English : Trail des forges
