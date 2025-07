TRAIL DES FRONTIGNES Saint-Pé-d’Ardet

PRÉS COMMUNAL Saint-Pé-d’Ardet Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR

Date : 2025-10-25

2025-10-25

Vivez des aventures inoubliables au coeur des Frontignes.

Trail et marche de 8 km 400 D+ Le chemin de nos anciens

Le ptit tour autour de St Pe par Genos et passage à Tarride la colline de St Pe. Attention il pique au mollet montée par le chemin de la chapelle de Genos. Trail et marche.

Trail de 18 km 900 D+ The IPA Race

Ipa elle aime quand ça pique et ça monte, ça descend aussi un peu, ça peut faire mal aux jambes. On découvre les villages. Découvrez des paysages magnifiques et défiez-vous dans cette aventure unique. Certaines portions sont sur des chemins privés accessibles uniquement lors du trail.

Trail de 30 km 1650 D+ ZE Belgo Commingeois

Pour les plus courageux, le parcours de 30 km offre un défi plus intense avec un dénivelé de 1650 mètres. Un parcours à la belge, on n’arrête pas de monter et de descendre pour ceux qui connaissent les Ardennes et la vallée de la Semois, le plat pays n’est pas si plat. Passage par tous les villages des Frontignes, visite complète au programme. Partez à la découverte des sentiers de la région et testez vos limites. Certaines portions sont sur des chemins privés accessibles uniquement lors du trail. 10 .

PRÉS COMMUNAL Saint-Pé-d’Ardet 31510 Haute-Garonne Occitanie

English :

Experience unforgettable adventures in the heart of the Frontignes.

German :

Erleben Sie unvergessliche Abenteuer im Herzen der Frontignes.

Italiano :

Vivete avventure indimenticabili nel cuore delle Frontignes.

Espanol :

Viva aventuras inolvidables en el corazón de las Frontignes.

