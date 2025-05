Trail des garciaux – Saint-Perreux, 24 mai 2025 12:30, Saint-Perreux.

Morbihan

Trail des garciaux

Début : 2025-05-24 12:30:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

2025-05-24

Amoureux de nature et de défis sportifs, ce rendez-vous est fait pour vous ! ????

Cette année, venez explorer nos 4 circuits exceptionnels (9Km, 15Km, 25Km et 35Km), adaptés à tous les niveaux, avec une grande nouveauté un parcours de 25 km, entre marais et forêts. Vous passerez dans des zones que peu connaissent, vous en prendrez plein les yeux, et plein les mollets !!

Pour les plus jeunes et les familles, nous proposons

3 courses enfants, pour initier les graines de champions,

Une course parent-enfant pour un moment de partage et de complicité inoubliable. .

Françoise Batais 26 rue de la Sablière

Saint-Perreux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 65 51 29 66

