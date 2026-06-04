Saint-Prest

Trail des Géants d’Or 2026

Rue des Graviers Saint-Prest Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

2e édition du Trail des Géants d’Or, un événement sportif, festif et solidaire organisé par l’association Camille, Constellation d’Espoir. Cette course mobilise pour un combat essentiel faire reculer le cancer chez les enfants. Rejoignez l’aventure et devenez un Géant de l’espoir !

Au programme un trail de 10 km destiné aux coureurs aguerris ou amateurs, et une marche familiale de 7 km, ouverte à tous. Une consigne venir habillé en jaune et or. Le dress code jaune et or célèbre Septembre en Or, mois dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques. Au village festif, installé sur le terrain des Graviers, retrouvez de nombreuses animations jeux gonflables, démonstrations de danse, live painting avec des artistes de street-art, foodtrucks… Tous les bénéfices des inscriptions et des ventes d’œuvres seront reversés à des projets de recherches contre les cancers pédiatriques. Résultat de la 1re édition 700 participants, 10000 euros reversés pour la recherche. .

Rue des Graviers Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 21 21 76 10 constellation.espoir@orange.fr

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English :

2nd edition of the Trail des Géants d?Or, a sporting, festive and solidarity event organized by the Camille, Constellation d?Espoir association. This race mobilizes people in the fight against childhood cancer. Join the adventure and become a Giant of Hope!

L’événement Trail des Géants d’Or 2026 Saint-Prest a été mis à jour le 2026-06-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES