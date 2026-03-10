Trail des Genêts

1 Rue de Saint-Thurien Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Distances 18km, 9km

Courses nature de 9km à 9h et de 18km à 9h30. .

1 Rue de Saint-Thurien Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 38 02 96

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English : Trail des Genêts

L’événement Trail des Genêts Bannalec a été mis à jour le 2026-03-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS