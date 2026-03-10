Trail des Genêts Bannalec
Trail des Genêts Bannalec dimanche 30 août 2026.
Trail des Genêts
1 Rue de Saint-Thurien Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Distances 18km, 9km
Courses nature de 9km à 9h et de 18km à 9h30. .
1 Rue de Saint-Thurien Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 38 02 96
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English : Trail des Genêts
L’événement Trail des Genêts Bannalec a été mis à jour le 2026-03-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS