Trail des Grands Couteliers l’édition du Phoenix Nontron
Maison des sports Nontron Dordogne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Samedi 28/02 Retrait des dossards à partir de 15h.
19h 9,5 km (320D+)
Dimanche 01/03 36 km (850D+) à 8h30
24 km (550D+) à 9h
Course enfants à 9h
12 km (320D+) à 10h
marche 12 km à 10h
En combiné
En combiné 1- 9,5 km + 12 km
2- 9,5 km + 24 km
3- 9,5 km + 36 km .
Maison des sports Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 84 55 00 teamgc24@gmail.com
English : Trail des Grands Couteliers l’édition du Phoenix
Saturday 28/02 Numbers collection from 3pm.
7pm: 9.5 km (320D+)
Sunday 01/03: 36 km (850D+) at 8:30am
24 km (550D+) at 9am
Children’s race at 9am
12 km (320D+) at 10 am
12 km walk at 10 am
Combined race
