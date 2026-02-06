Trail des Grands Couteliers l’édition du Phoenix

Maison des sports Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

En combiné

Samedi 28/02 Retrait des dossards à partir de 15h.

19h 9,5 km (320D+)

Dimanche 01/03 36 km (850D+) à 8h30

24 km (550D+) à 9h

Course enfants à 9h

12 km (320D+) à 10h

marche 12 km à 10h

En combiné 1- 9,5 km + 12 km

2- 9,5 km + 24 km

3- 9,5 km + 36 km .

Maison des sports Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 84 55 00 teamgc24@gmail.com

English : Trail des Grands Couteliers l’édition du Phoenix

Saturday 28/02 Numbers collection from 3pm.

7pm: 9.5 km (320D+)

Sunday 01/03: 36 km (850D+) at 8:30am

24 km (550D+) at 9am

Children’s race at 9am

12 km (320D+) at 10 am

12 km walk at 10 am

Combined race

L’événement Trail des Grands Couteliers l’édition du Phoenix Nontron a été mis à jour le 2026-02-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin