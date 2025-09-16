Trail des Hautes-Vosges Salle polyvalente « La Familiale » Le Ménil
Trail des Hautes-Vosges Salle polyvalente « La Familiale » Le Ménil dimanche 1 mars 2026.
Trail des Hautes-Vosges
Salle polyvalente « La Familiale » Rue du Général De Gaulle Le Ménil Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Trail organisé par le CAHM. Trois parcours de 14,30 et 42 kilomètres avec des points de vue à couper le souffle. Inscriptions en ligne.Tout public
.
Salle polyvalente « La Familiale » Rue du Général De Gaulle Le Ménil 88160 Vosges Grand Est contact@cahm-athle.fr
English :
Trail organized by the CAHM. Three courses of 14, 30 and 42 kilometers with breathtaking views. Online registration.
German :
Vom CAHM organisierter Trail. Drei Strecken von 14,30 und 42 Kilometern mit atemberaubenden Aussichtspunkten. Online-Anmeldung.
Italiano :
Percorso organizzato dal CAHM. Tre percorsi di 14, 30 e 42 chilometri con panorami mozzafiato. Iscrizione online.
Espanol :
Trail organizado por el CAHM. Tres recorridos de 14, 30 y 42 kilómetros con vistas impresionantes. Inscripción en línea.
L’événement Trail des Hautes-Vosges Le Ménil a été mis à jour le 2025-09-16 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES