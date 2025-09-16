Trail des Hautes-Vosges Salle polyvalente « La Familiale » Le Ménil

Trail des Hautes-Vosges

Salle polyvalente « La Familiale » Rue du Général De Gaulle Le Ménil Vosges

Trail organisé par le CAHM. Trois parcours de 14,30 et 42 kilomètres avec des points de vue à couper le souffle. Inscriptions en ligne.Tout public

Salle polyvalente « La Familiale » Rue du Général De Gaulle Le Ménil 88160 Vosges Grand Est contact@cahm-athle.fr

Trail organized by the CAHM. Three courses of 14, 30 and 42 kilometers with breathtaking views. Online registration.

Vom CAHM organisierter Trail. Drei Strecken von 14,30 und 42 Kilometern mit atemberaubenden Aussichtspunkten. Online-Anmeldung.

Percorso organizzato dal CAHM. Tre percorsi di 14, 30 e 42 chilometri con panorami mozzafiato. Iscrizione online.

Trail organizado por el CAHM. Tres recorridos de 14, 30 y 42 kilómetros con vistas impresionantes. Inscripción en línea.

