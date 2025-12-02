Trail des indécis Zimmerbach

Trail des indécis

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

2026-03-29

Avec un départ de course unique à partir Zimmerbach, vous irez vous frotter au sommets et vignoble à l’entrée de la vallée de Munster

Ce nouveau concept en Alsace, vous permettra de vous élancer sur un 15 Km(600D+), un 23 Km(900D+) ou encore un 34 Km(1200D+) en même temps !

A vous de choisir en fonction de votre forme (apéro rallongé la veille…), vos envies (passer la barre des 30 Km) ou encore vos capacités (première course ?). Ces trois courses avec un paysage à couper le souffle et des sentiers techniques vous permettrons de choisir votre distance au moment venu.

With a unique race start from Zimmerbach, you’ll take on the peaks and vineyards at the entrance to the Munster valley

