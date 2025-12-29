Trail des Iraiductibles

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le trail des Iraiductibles à Clères proposera plusieurs niveaux sur la journée du 1er Mars 2026:

– 18kms

– 10kms

– Randonnée gourmande

– Iraiduc’kids (spécial enfants)

Email renseignements organisation damien.tabesse@gmail.com

Nous vous informons que les inscriptions* ferment le vendredi 27 février à 20h00

*dans la limite des places disponibles

Challenge avec le Trail des z’oranges pressées du 12 avril et le Bourguifon’Trail du 14 juin

En 2026, pour encore plus de fun, le Montville Running Club et Les Iraiductibles créent ensemble un super challenge…

Participez aux trails

– des iraiductibles le 1er mars à Clères

– des z’orange pressées le 12 avril a Montville

– du Bourguifon’trail le 14 Juin à Fontaine le bourg

3 trails, un seul classement…

INSCRIPTION OBLIGATOIRE .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie damien.tabesse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des Iraiductibles

L’événement Trail des Iraiductibles Clères a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin