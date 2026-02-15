Trail des Limaces Blausasc

Trail des Limaces

Parvis de la mairie (départ) Blausasc Alpes-Maritimes

2026-03-21

Trail et course nature Trail des Limaces , 22 km 1 240 m de dénivelé ; Speed Limaces , 9,5 km parcours nature; Chibi-Limaces, courses enfants ; Rando-famille et Handitrail, 9,5 km…

Parvis de la mairie (départ) Blausasc 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 06 81 08

English : Trail des Limaces

Foot races: SPEED LIMACES 8km over roads and paths around the village of Blausasc MINI-TRAIL DES LIMACES, 15 km 560 m gradient TRAIL des LIMACES, 22 km 1 240 m gradient.

