Trail des Lions 2026 Caveau Charles Heston Villers-Franqueux

Trail des Lions 2026

Caveau Charles Heston 20 Route de Thil Villers-Franqueux Marne

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Le trail nocturne du Lions Club Reims Colbert est de retour, au profit de l’association DEUX MAINS C’EST MAINTENANT. Cette association organise des maraudes pour les sans-abri et les personnes en situation précaire dans la ville de Reims.

Course nocturne de 12 km est non chronométré dans le Massif de Saint-Thierry.

Dénivelé positif de cette course est d’environ 250 m.

Accueil des concurrents à partir de 18h00 au caveau Charles Heston . Départ à 19h00.

Matériel obligatoire gilet ou brassard fluo, téléphone portable et lampe frontale.

Il n’y aura pas de ravitaillement pendant la course, les coureurs devront être auto-suffisants. Une collation est prévue à l’arrivée avec des boissons chaudes ainsi qu’une petite restauration.

Inscription sur place ou en ligne. .

Caveau Charles Heston 20 Route de Thil Villers-Franqueux 51220 Marne Grand Est

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English : Trail des Lions 2026

L’événement Trail des Lions 2026 Villers-Franqueux a été mis à jour le 2026-03-19 par Reims Tourisme & Congrès