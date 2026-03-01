Trail des Lions 2026 Caveau Charles Heston Villers-Franqueux
Trail des Lions 2026 Caveau Charles Heston Villers-Franqueux samedi 28 mars 2026.
Trail des Lions 2026
Caveau Charles Heston 20 Route de Thil Villers-Franqueux Marne
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
Le trail nocturne du Lions Club Reims Colbert est de retour, au profit de l’association DEUX MAINS C’EST MAINTENANT. Cette association organise des maraudes pour les sans-abri et les personnes en situation précaire dans la ville de Reims.
Course nocturne de 12 km est non chronométré dans le Massif de Saint-Thierry.
Dénivelé positif de cette course est d’environ 250 m.
Accueil des concurrents à partir de 18h00 au caveau Charles Heston . Départ à 19h00.
Matériel obligatoire gilet ou brassard fluo, téléphone portable et lampe frontale.
Il n’y aura pas de ravitaillement pendant la course, les coureurs devront être auto-suffisants. Une collation est prévue à l’arrivée avec des boissons chaudes ainsi qu’une petite restauration.
Inscription sur place ou en ligne. .
Caveau Charles Heston 20 Route de Thil Villers-Franqueux 51220 Marne Grand Est
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English : Trail des Lions 2026
L’événement Trail des Lions 2026 Villers-Franqueux a été mis à jour le 2026-03-19 par Reims Tourisme & Congrès