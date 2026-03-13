TRAIL DES LOUPS

Place de la Mairie BONNEFONTAINE Bonnefontaine Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

TRAIL DES LOUPS

Randonnée de 10KM

2 Courses 7km (60D+) et 16km (400D+)

1 courses enfant

buvette et restauration sur place

inscription via evenoutdoor .

Place de la Mairie BONNEFONTAINE Bonnefontaine 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 84 89 03 loups.bonnefontaine@gmail.com

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English : TRAIL DES LOUPS

L’événement TRAIL DES LOUPS Bonnefontaine a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme JurAbsolu