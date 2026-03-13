TRAIL DES LOUPS Place de la Mairie Bonnefontaine
TRAIL DES LOUPS Place de la Mairie Bonnefontaine dimanche 26 avril 2026.
TRAIL DES LOUPS
Place de la Mairie BONNEFONTAINE Bonnefontaine Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
TRAIL DES LOUPS
Randonnée de 10KM
2 Courses 7km (60D+) et 16km (400D+)
1 courses enfant
buvette et restauration sur place
inscription via evenoutdoor .
Place de la Mairie BONNEFONTAINE Bonnefontaine 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 84 89 03 loups.bonnefontaine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : TRAIL DES LOUPS
L’événement TRAIL DES LOUPS Bonnefontaine a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme JurAbsolu