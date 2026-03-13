TRAIL DES LOUPS Place de la Mairie Bonnefontaine

TRAIL DES LOUPS Place de la Mairie Bonnefontaine dimanche 26 avril 2026.

TRAIL DES LOUPS

Place de la Mairie BONNEFONTAINE Bonnefontaine Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

TRAIL DES LOUPS

Randonnée de 10KM
2 Courses 7km (60D+) et 16km (400D+)
1 courses enfant

buvette et restauration sur place

inscription via evenoutdoor   .

Place de la Mairie BONNEFONTAINE Bonnefontaine 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 84 89 03  loups.bonnefontaine@gmail.com

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English : TRAIL DES LOUPS

L’événement TRAIL DES LOUPS Bonnefontaine a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme JurAbsolu