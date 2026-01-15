Trail des Merveilles 2026

Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Tarif : 15 – 15 – EUR

De 15€ à 30€

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-03-01 15:00:00

2026-02-28

Breil-sur-Roya vous attend, entre mer et montagne, dans un esprit de plaisir et de convivialité pour deux parcours ludiques, sauvages, exigeants et parfois un peu techniques, sur des sentiers à couper le souffle.

Suivi d’un repas convivial bien mérité.

Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 04 56 43 allavena.michel@hotmail.fr

English : Trail des Merveilles 2026

Breil-sur-Roya awaits you, between the sea and the mountains, in a spirit of pleasure and conviviality for two fun, wild, demanding and sometimes slightly technical routes, on breathtaking paths.

Followed by a well-deserved convivial meal.

