Trail des mingueux de maguettes

Givenchy-en-Gohelle Pas-de-Calais

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Il a été choisi à cause du surnom donné aux Givenchyssois; Les mingeux d’MAGUETTES les mangeurs de chèvres parce qu’avant la guerre 1914/1918 les habitants élevaient des chèvres.

Altitude Min. 48 m Max. 148 m sur les hauteurs du mémorial Canadien pour le point le+ haut le terril de Pinchonvalles .

Le terril des Crêtes de Pinchonvalles s’étend sur une superficie de 75 hectares ; c’est le deuxième terril d’Europe pour la surface occupée. Ses 37 millions de m3 de schistes et de grès sont accumulés sur trois niveaux une plate-forme inférieure (premiers dépôts vers 1942), ne dépassant pas 35 m d’altitude, un niveau intermédiaire, entre 35 et 84 m, un niveau supérieur avec un plateau culminant à 119 m. .

Givenchy-en-Gohelle 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 81 69 69 39 lievintriathlon@gmail.com

English :

It was chosen because of the nickname given to the Givenchyssois: « Les mingeux d?MAGUETTES » goat eaters, because before the 1914/1918 war, the inhabitants raised goats.

German :

Er wurde aufgrund des Spitznamens der Einwohner von Givenchyssois gewählt: « Les mingeux d?MAGUETTES », die Ziegenfresser, weil die Einwohner vor dem Krieg 1914/1918 Ziegen züchteten.

Italiano :

È stato scelto a causa del soprannome dato ai Givenchyssois: « Les mingeux d?MAGUETTES » mangiatori di capre, perché prima della guerra del 1914/1918 gli abitanti allevavano capre.

Espanol :

Se eligió por el apodo dado a los Givenchyssois: « Les mingeux d’MAGUETTES » comedores de cabras, porque antes de la guerra de 1914/1918 los habitantes criaban cabras.

