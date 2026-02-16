Trail des Monts de Gy 2026 Gy

Trail des Monts de Gy 2026

Place de la Mairie Gy Haute-Saône

Participez au trail des Monts de Gy au départ de la place de la mairie de Gy !Deux parcours au choix sont proposés 10 km ou 20 km, avec ravitaillements. Retrait des dossards le jour même de 7h30 à 8h15 au complexe sportif. Départ à 9h00. Récompenses pour les meilleurs coureurs par catégories et cadeau souvenir offert à chaque participant. .

