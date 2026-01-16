Trail des Moulins Ecole des Moulins Plouvien

Trail des Moulins

Ecole des Moulins 118 Rue Laennec Plouvien Finistère

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

Date(s) :

2026-03-15

L’APE en association avec ENTRAIDE POUR LA VIE est heureuse de vous présenter la première édition du trail des Moulins, une course en pleine nature alternant sentier, chemin et route au coeur de Plouvien et ses nombreux moulins.

Epreuves et tarifs

Trail 15 km départ à 9h00 12€

Trail 8 km départ à 9h00 8€

Marche 12km: départ 9h30 6€

Marche 6km départ 9h30 6€

Marche 3km départ libre à partir de 9h30 jusqu’à 11h00 6€

Toutes les courses partiront et arriveront à l’école publique des Moulins (ravitaillement sur place pour tous les inscrits).

Le 15 et 12 km bénéficieront d’un ravitaillement sur le parcours.

Course non chronométré sur cette premiere edition. .

Ecole des Moulins 118 Rue Laennec Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 6 68 97 23 03

English : Trail des Moulins

