Trail des Mousses Fontgombault

Trail des Mousses

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-04-11 16:00:00

4ème trail organisé à Fontgombault. Pour tous les passionnés de trail du secteur, la vallée de la Creuse entre Le Blanc et Lurais constitue une zone d’entraînement privilégiée, parcours de 5, 12 et 23 km.

Cela fait un petit moment que nous avions envie de faire partager ces terrains d’entraînement au plus grand nombre en proposant un trail: voie verte, le chemin des mousses (également appelé chemin des fées), qui a donné son nom à la course, grottes, pont naturel dans la roche et son abbaye ! Les terrains y sont en effet variés, et les points de vue remarquables. Avec l’espace de loisirs de Fontgombault, nous bénéficions d’un site parfait pour accueillir ce type de manifestation. Les départs et arrivées de l’ensemble des courses seront lancés de l’espace de loisirs qui sera mis à disposition. Une buvette sera à votre disposition pendant l’ensemble de la manifestation. Pour terminer la soirée en toute convivialité, un repas sera proposé.

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 89 02 27 75 traildesmousses@gmail.com

English :

3rd Fontgombault trail race. For all trail enthusiasts in the area, the Creuse valley between Le Blanc and Lurais is an ideal training area, with courses of 5, 12 and 23 km.

