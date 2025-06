Trail Des Passerelles Du Monteynard – MAYRES SAVEL Plages La Mure 1 juillet 2025 17:00

Isère

Trail Des Passerelles Du Monteynard MAYRES SAVEL Plages La Mure La Mure Isère

Tarif : 16 – 16 – 150 EUR

Tarif réduit

Selon les courses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 17:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-01

Dans l’Isère, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lance-toi dans un des trails les plus originaux que tu auras l’occasion de courir le Trail des passerelles de Monteynard ‍♂️.

MAYRES SAVEL Plages La Mure

La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 40 19 22 inscriptions@idee-alpe.fr

English :

In Isère, in the heart of the Auvergne-Rhône-Alpes region, embark on one of the most original trails you’ll ever run: the Trail des Passerelles de Monteynard….

German :

Im Département Isère, im Herzen der Region Auvergne-Rhône-Alpes, kannst du dich auf einen der originellsten Trails begeben, die du je laufen wirst: den Trail des passerelles de Monteynard???

Italiano :

Nell’Isère, nel cuore della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, intraprendete uno dei percorsi più originali che possiate mai percorrere: il Trail des Passerelles de Monteynard.

Espanol :

En Isère, en el corazón de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, embárquese en uno de los senderos más originales que jamás haya recorrido: el Trail des Passerelles de Monteynard.

L’événement Trail Des Passerelles Du Monteynard La Mure a été mis à jour le 2024-12-19 par Matheysine Tourisme