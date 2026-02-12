Trail des Petits Léons

Saint-Léons Aveyron

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Randonnée gourmande ouverte à tous, de St Léons au Pic Monseigne, plusieurs rendez-vous gourmands pour les sportifs sans oublier les moins sportifs. Organisé par l’APE St Léons, plus d’informations à venir…

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie ape.ecole.stleons@orange.fr

English :

Gourmet hike open to all, from St Léons to Pic Monseigne, several gourmet rendezvous for the sporty and less sporty alike. Organized by APE St Léons, more information to come…

L’événement Trail des Petits Léons Saint-Léons a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)