Trail des Picaous Stade Saint-Marc-le-Blanc
Trail des Picaous Stade Saint-Marc-le-Blanc samedi 25 avril 2026.
Saint-Marc-le-Blanc
Trail des Picaous
Stade Rue du Stade Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’APF A.L. St-Marc-Le-Blanc Athlétisme vous propose un trail sur trois distances.
Le parcours Le P’tit Picaou vous propose une course sur 9 km, le parcours Le Picaous, un trail de 24 km, tandis que le Grand Picaou vous mets au défi sur une distance de 45 km.
Inscriptions en ligne sur Klikego.fr .
Stade Rue du Stade Saint-Marc-le-Blanc 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Trail des Picaous Saint-Marc-le-Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne