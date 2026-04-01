Trail des Picaous Stade Saint-Marc-le-Blanc

Saint-Marc-le-Blanc

Trail des Picaous

Stade Rue du Stade Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’APF A.L. St-Marc-Le-Blanc Athlétisme vous propose un trail sur trois distances.

Le parcours Le P’tit Picaou vous propose une course sur 9 km, le parcours Le Picaous, un trail de 24 km, tandis que le Grand Picaou vous mets au défi sur une distance de 45 km.

Inscriptions en ligne sur Klikego.fr .

Stade Rue du Stade Saint-Marc-le-Blanc 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Trail des Picaous Saint-Marc-le-Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne