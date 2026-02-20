Trail des Potiers Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
Trail des Potiers Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre dimanche 15 mars 2026.
Trail des Potiers
Le Fuilet 4 Rue du Bois Chéri Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Une nouvelle course proposée au Fuilet Le Trail des Potiers !
Les écoles du Fuilet vous donnent rendez-vous pour la 1ère édition du Trail des Potiers , un évènement sportif et convivial au cœur d’une commune reconnue pour son village potier.
Au programme, des parcours nature accessibles à tous, entre chemins, sentiers et paysages ruraux typiques, ainsi que des courses enfants pour permettre aux plus jeunes de participer à la fête.
Les courses 9km (D+44) 14km (D+160) 21km (D+200)
Les courses enfants adaptées selon l’âge
Restauration et buvette sur place pour une ambiance conviviale et familiale ! .
Le Fuilet 4 Rue du Bois Chéri Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 77 87 42 traildespotiers.lefuilet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new race in Le Fuilet: Le Trail des Potiers!
L’événement Trail des Potiers Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-02-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges