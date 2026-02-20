Trail des Potiers Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Trail des Potiers

Le Fuilet 4 Rue du Bois Chéri Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Une nouvelle course proposée au Fuilet Le Trail des Potiers !

Les écoles du Fuilet vous donnent rendez-vous pour la 1ère édition du Trail des Potiers , un évènement sportif et convivial au cœur d’une commune reconnue pour son village potier.

Au programme, des parcours nature accessibles à tous, entre chemins, sentiers et paysages ruraux typiques, ainsi que des courses enfants pour permettre aux plus jeunes de participer à la fête.

Les courses 9km (D+44) 14km (D+160) 21km (D+200)

Les courses enfants adaptées selon l’âge

Restauration et buvette sur place pour une ambiance conviviale et familiale ! .

Le Fuilet 4 Rue du Bois Chéri Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 77 87 42 traildespotiers.lefuilet@gmail.com

English :

A new race in Le Fuilet: Le Trail des Potiers!

