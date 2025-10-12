Trail des Préautomnales à Préaux Préaux

Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Manifestation sportive portée par Passion Sports Nature Préaux . (38 e édition).

Trail running

Trail de l’Ecorchevache 36km 20 €

Trail de la Pierre Levée 24km 16 €

Trail de la Folletière 15km 14 €

Trail de la Mare-Sangsue 7km 12 €

Marche Nordique

Marche nordique La Nordiabolique 15km 14 €

Marche La Nordilettante 7km 5 € (gratuit jusqu’à 12 ans)

Tarifs Hors frais bancaires

Les parcours de 7 et 15 km sont inchangés. Par contre les parcours de 21 et 35 km ont été remaniés ppour s’étendre vers le nord (Quincampoix). Le 21 km est allongé de 3km et le 35 km ajusté à 36 km.

Ce sera donc 36 km, 24 km, 15 km et 7 km. La marche Nordique se fera sur les mêmes parcours de 15 km et 7 km du trail-running. Il y en aura donc pour tous, depuis la marche la Nordilettante non chronométrée accessible sans justificatif jusqu’au trail de l’Ecorchevache de 36 km au profil exigeant.

En marge des courses, nous avons à cœur d’agrémenter la matinée avec nos petites attention envers les sportifs garderie pour les enfants, accès aux sanitaires et aux douches, ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée, panier garni du terroir pour tous les participants, récompenses pour les podiums et pour le club le plus représenté, kinés pour faciliter la récupération, stands de nos partenaires, et sans oublier le stage sportif à gagner par tirage au sort !

Inscriptions: www.psn-preaux.fr 06 26 48 58 50 .

Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 48 66 49

English : Trail des Préautomnales à Préaux

