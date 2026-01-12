Trail des Prés Verts de Luc La Primaube

Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Venez relever le défi du Trail des Prés Verts à Luc, le 8 mars 2026 ! Trails, rando pédestre et VTT au cœur de la nature !

Des parcours pour tous, une course enfants, une ambiance conviviale et un repas pour prolonger la matinée!

Que vous soyez coureur aguerri, marcheur du dimanche ou amateur de VTT, chacun trouvera son bonheur avec des parcours trail (9, 12 et 23 km), une randonnée pédestre (10 km) et deux randonnées VTT (10 et 22 km), sans oublier une course ludique pour les enfants. Contact & inscriptions ape.luc12450@gmail.com

https://action12.net/event/trail-des-pres-verts .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take up the challenge of the Trail des Prés Verts in Luc, on March 8, 2026! Trails, hiking and mountain biking in the heart of nature!

Courses for all, a children’s race, a friendly atmosphere and a meal to extend the morning!

L’événement Trail des Prés Verts de Luc La Primaube Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)