Trail des pyramides noires – Oignies, 17 mai 2025 07:00, Oignies.

Pas-de-Calais

Trail des pyramides noires Rue du tordoir Oignies Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

La Mission Bassin minier et ses partenaires organisent une traversée unique du Bassin minier ! De mineur de fond à coureur de fond ! Certains courent en souvenir de ceux qui ont façonné nos paysages.

Avec ce trail vous courez sur les traces… et parcourez des lieux symboliques du Bassin minier.

Un défi sportif avec l’ascension de nombreux terrils dont les plus hauts d’Europe.

Pour le 10ème anniversaire du TPN

– un 10 km

– un 70 km

– un 115 km .

Rue du tordoir

Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France tpn@missionbassinminier.org

English :

The Mission Bassin Minier and its partners are organizing a unique crossing of the Bassin Minier! From miner to runner! Some run in memory of those who shaped our landscapes.

German :

Die Mission Bassin minier und ihre Partner organisieren eine einzigartige Durchquerung des Bassin minier! Vom Bergmann zum Langstreckenläufer! Manche laufen in Erinnerung an die Menschen, die unsere Landschaften geformt haben.

Italiano :

La Mission Bassin Minier e i suoi partner organizzano una traversata unica del Bassin Minier! Da minatore a corridore! Alcuni corrono in memoria di coloro che hanno plasmato i nostri paesaggi.

Espanol :

La Misión Bassin Minier y sus socios organizan una travesía única en el Bassin Minier ¡De minero a corredor! Algunos corren en memoria de aquellos que dieron forma a nuestros paisajes.

