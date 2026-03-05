TRAIL DES REMPARTS SUR LES REMPARTS

1 Rue Viollet le Duc Carcassonne Aude

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Les amateurs de course à pied et de défis d’endurance ont rendez-vous ce 1er mai 2026 pour la deuxième édition du Trail des Remparts de Carcassonne. Cet événement unique alliant performance sportive et découverte culturelle se tiendra en plein cœur d’un des sites les plus visités de France les remparts de la Cité de Carcassonne.

Au programme, 2 défis, en individuel ou en relais 2 ou en relais de 4

Le Défi des Remparts Relevez le défi du plus grand nombre de boucles sur et autour des remparts, de jour ou de nuit, sur une boucle d’environ 3km, en solo ou en équipe.

– 15h Défi de 2 heures seul ou relais de 2

– 18h30 Défi de 4 heures seul ou relais de 4

.

1 Rue Viollet le Duc Carcassonne 11000 Aude Occitanie contact@traildesremparts-carcassonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 1, 2026, lovers of running and endurance challenges are invited to the second edition of the Trail des Remparts de Carcassonne. This unique event combining sporting performance and cultural discovery will be held in the heart of one of France?s most visited sites: the ramparts of the Cité de Carcassonne.

The program includes 2 challenges, either individually or in 2 or 4-person relays:

Le Défi des Remparts: Take on the challenge of completing the greatest number of loops on and around the ramparts, by day or night, on a loop of around 3km, solo or as part of a team.

– 3pm: 2-hour challenge: solo or relay of 2

– 6:30pm: 4-hour challenge: solo or 4-person relay

L’événement TRAIL DES REMPARTS SUR LES REMPARTS Carcassonne a été mis à jour le 2026-03-05 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT