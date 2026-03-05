TRAIL DES REMPARTS TRAIL DE 10 KMS Carcassonne

TRAIL DES REMPARTS TRAIL DE 10 KMS

1 Rue Viollet le Duc Carcassonne Aude

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01

2026-05-01

Les amateurs de course à pied et de défis d’endurance ont rendez-vous ce 1er mai 2026 pour la deuxième édition du Trail des Remparts de Carcassonne. Cet événement unique alliant performance sportive et découverte culturelle se tiendra en plein cœur d’un des sites les plus visités de France les remparts de la Cité de Carcassonne.

Le matin, trail de 10 km

Un parcours accessible et spectaculaire qui longe les majestueux remparts avant de s’échapper vers les chemins et les vignes autour de la cité.

Un tracé rythmé, panoramique, idéal pour se challenger tout en profitant d’un décor exceptionnel.

English :

On May 1, 2026, lovers of running and endurance challenges are invited to the second edition of the Trail des Remparts de Carcassonne. This unique event combining sporting performance and cultural discovery will be held in the heart of one of France?s most visited sites: the ramparts of the Cité de Carcassonne.

Morning: 10 km trail

An accessible and spectacular course skirting the majestic ramparts before escaping to the paths and vineyards around the city.

A rhythmic, panoramic route, ideal for challenging yourself while enjoying an exceptional setting.

