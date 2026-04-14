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Trail des Ruines Arlay

Trail des Ruines Arlay dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Stade d'Arlay

Ville : 39140 Arlay

Département : Jura

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 23 23 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arlay

Trail des Ruines

Stade d’Arlay Arlay Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Première édition du Trail des Ruines à Arlay, avec au programme 2 parcours trail passant par les domaines viticoles et le château (12 et 19 km), 1 rando et 1 course enfant. Buvette, restauration et animations sur le village départ. Sur inscription.   .

Stade d’Arlay Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté   traildesruines@gmail.com

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English : Trail des Ruines

L’événement Trail des Ruines Arlay a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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