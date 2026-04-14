Trail des Ruines Arlay
Trail des Ruines Arlay dimanche 27 septembre 2026.
Arlay
Trail des Ruines
Stade d’Arlay Arlay Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Première édition du Trail des Ruines à Arlay, avec au programme 2 parcours trail passant par les domaines viticoles et le château (12 et 19 km), 1 rando et 1 course enfant. Buvette, restauration et animations sur le village départ. Sur inscription. .
Stade d’Arlay Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté traildesruines@gmail.com
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English : Trail des Ruines
L’événement Trail des Ruines Arlay a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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