Trail des Ruthènes 2026 Salles-la-Source

Trail des Ruthènes 2026

Salle des fêtes de Souyri Salles-la-Source Aveyron

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Trail, départ de la salle des fêtes de Souyri, le dimanche 8 février 2026.

Premiers départs à 6h. 4 parcours 12 km, 22 km, 32 km et 55 km, salle des fêtes, inscriptions en ligne.

Salle des fêtes de Souyri Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie

English :

Trail, departure from Souyri village hall, Sunday February 8, 2026.

First start at 6 a.m. 4 routes: 12 km, 22 km, 32 km and 55 km, salle des fêtes, online registration.

