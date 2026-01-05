Trail des Ruthènes 2026 Salles-la-Source
Trail des Ruthènes 2026 Salles-la-Source dimanche 8 février 2026.
Trail des Ruthènes 2026
Salle des fêtes de Souyri Salles-la-Source Aveyron
Tarif : 12 – 12 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Trail, départ de la salle des fêtes de Souyri, le dimanche 8 février 2026.
Premiers départs à 6h. 4 parcours 12 km, 22 km, 32 km et 55 km, salle des fêtes, inscriptions en ligne.
Salle des fêtes de Souyri Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie
English :
Trail, departure from Souyri village hall, Sunday February 8, 2026.
First start at 6 a.m. 4 routes: 12 km, 22 km, 32 km and 55 km, salle des fêtes, online registration.
L’événement Trail des Ruthènes 2026 Salles-la-Source a été mis à jour le 2025-12-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)